Fernando Díaz da un fuerte y claro golpe de autoridad

Futbol, Deportes Concepcion vs Huachipato Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Deportes Concepcion Nelson Sepulveda, izquierda, juega el balon contra Huachipato durante el partido de la Copa de la Liga disputado en el estadio Ester Roa de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El DT de Deportes Concepción anunció medidas contra jugador que se molestó al ser sustituido.

Deportes Concepción perdió el viernes 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, pero el resultado fue lo menos relevante para los lilas que ya estaban eliminados del torneo.

Lo que fue más llamativo fue la reacción del jugador Nelson Sepúlveda quien, tras ser sustituido a los 42 minutos, dio claras muestras de desagrado por la decisión tomada por el DT el equipo, Fernando Díaz. Sepúlveda le dijo algo al pasar al entrenador y luego, en la banca, debió ser contenido por sus compañeros.

Tras el partido, Fernando Díaz evidenció la molestia que le produjo la reacción de Sepúlveda. Me parece pésimo y estoy molesto ( ) No comparto que los jugadores que salen caliente pueden hacer lo que quieran, hay educación y hay un respeto por las autoridades siempre, y eso todos los jugadores lo saben ( ) Son situaciones incomprensibles, que no deben pasar nunca , dijo el entrenador del equipo penquista.

Al ser consultado si esta actitud traería consecuencias a Sepúlveda dentro del club, Díaz señaló que tiene que pasar lo que tiene que pasar , no descartando incluso que ya no sea considerado por él o incluso la salida del jugador de la institución. No lo sé, ahí lo vamos a ver , dijo Díaz.