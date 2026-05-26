Fernando Díaz fue presentado en Concepción y reveló que pudo ir a Medio Oriente

Futbol, Deportes Iquique vs Deportes Limache. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El director tecnico de Deportes Iquique Fernando Diaz es fotografiado durante el partido de primera division ante Deportes Limache disputado en el estadio Tierra de Campeones - ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Santiago 26 May. (ATON) -

El "Nano" manifestó su confianza en poder sacar al cuadro penquista del penúltimo lugar en el Campeonato Nacional y aseguró que tuvo opciones en Asia, Emiratos Árabes y Malasia.

Deportes Concepción se movió rápido para encontrar nuevo entrenador después de despedir a Walter Lemma, su segundo DT cesado durante esta temporada 2026.

El cuadro penquista oficializó como su nuevo técnico a un Fernando Díaz que volverá a dirigir tras pasos por Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

El "Nano" tendrá la difícil misión de sacar al elenco lila del fondo de la tabla, pues se encuentra penúltimo, en zona de descenso a la Primera B. Y el nuevo estratego confía en sacar adelante la tarea, tal como lo manifestó en su presentación.

"Esta es mi pasión y de repente me embarco en situaciones que muchos me dicen: 'para que vas para allá', no es el caso, porque yo pienso que este paso tiene muchas más cosas positivas que negativas y pienso que va a terminar bien", expresó el adiestrador.

Además, reveló que antes de tomar al equipo penquista estuvo muy cerca de partir a dirigir a Medio Oriente: "Hasta la segunda semana de marzo yo estaba comprometido con unas opciones que tenía en Asia, en Emiratos Árabes y Malasia. Me jugué esa opción, porque desde lo económico era muy bueno, entonces decidí no escuchar ninguna otra alternativa".

"Lamentablemente no contaba con que había guerras allá y una semana antes de viajar comenzaron los bombardeos. Entonces ahí empecé a ver algunas opciones que estaban de esta parte y ahora estoy acá, seducido por muchas cosas", añadió.

Consignar que Díaz hará su estreno en la banca de Deportes Concepción este fin de semana, cuando visiten el sábado a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, por la 14° fecha de la Liga de Primera.