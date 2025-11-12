Fernando Díaz reveló que jugadores de Coquimbo lo llamaron tras el título

Futbol, Palestino vs Coquimbo Unido. Fecha 27, campeonato Nacional 2024. El entrenador de Coquimbo Unido Fernando Diaz es fotografiado durante el partido de primera division contra Palestino disputado en el estadio Municipal de La Cisterna, de Santiago, - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 12 Nov.

Desde que Coquimbo Unido conquistó el histórico título del Campeonato Nacional hace unas semanas, el cuadro "pirata" no ha parado con los festejos.

Y en el plantel del conjunto aurinegro no se olvidan de Fernando Díaz, quien fue técnico del elenco nortino hasta la temporada pasada. En ese sentido, "Nano" reveló que los jugadores del plantel lo llamaron tras consagrarse monarcas del fútbol chileno y recordó su paso por la institución.

"La gente de Coquimbo se lo merece. Es una ciudad, también pujante. La gente entrega mucho cariño, tiene mucho carisma y me acogió muy bien. No voy a olvidar nunca el cariño que me entregó cuando estaba enfermo. O cuando zafamos del descenso, a diferencia de lo que me pasó ahora, siempre apoyaron, siempre estuvieron presentes. Nunca hubo un reproche a nada. Luego, cuando clasificamos a copas, también fue precioso. Por supuesto que es bueno que ese tipo de ciudades, con ese tipo de gente, tengan alegrías", reconoció en conversación con La Tercera.

Consultado sobre si se siente parte del título, sostuvo: "Yo no hago ningún juicio de valor. Por supuesto, he aprendido que cuando terminas en una parte hay que separar inmediatamente y preocuparte de lo demás. Solamente tengo agradecimientos a la gente de la calle, de la ciudad. Al coquimbano".

Sobre su relación con Esteban González, actual DT y quien fue su ayudante la temporada pasada, admitió haber roto contactos tras su salida: "Cada uno sigue su vida. Así tiene que ser nomás. Así es la vida. Ya pasó el tiempo y sigo mi vida. Ya dije lo que tenía que decir, en su momento. Así como ha sido mi vida: momentos buenos, momentos malos, momentos de cercanía y momentos de diferencias. En su momento se conversa, se dice. O se dice y después uno sigue viviendo nomás".