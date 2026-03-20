Publicado 20/03/2026 11:32

Fernando Gago arribó a Chile para convertirse en el nuevo DT de la U

Futbol, Lanzamiento nueva camiseta de Universidad de Chile. Universidad de Chile, lanza su nueva camiseta para el campeonato nacional 2023. 01/03/2023 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Launch of the new University of Chile shirt. Universidad de
Futbol, Lanzamiento nueva camiseta de Universidad de Chile. Universidad de Chile, lanza su nueva camiseta para el campeonato nacional 2023. 01/03/2023 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Launch of the new University of Chile shirt. Universidad de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 20 Mar. (ATON) -

El técnico argentino salió del aeropuerto acompañado del gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y se espera que este viernes selle su vínculo con el conjunto estudiantil.

La firma. Eso es lo único que separa a Fernando Gago para que sea oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Es que el técnico argentino ya está en Chile, al arribar a las 10:00 horas de este viernes a Santiago para sellar su vínculo con el cuadro azul.

El estratego trasandino salió del aeropuerto acompañado del gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y entregó unas breves declaraciones.

"Muchas gracias por estar acá, todavía no tengo nada firmado así es que una vez que lo haga hablaremos más tranquilo", expresó a los medios que lo esperaban.

Consultado sobre su conocimiento sobre la U, respondió: "Muchísimo, muchísimo, muy contento".

De esta manera, se espera que en esta jornada, Gago firme su contrato que lo ligará hasta 2027 a Universidad de Chile y podría dirigir desde el martes a los azules frente a Unión La Calera, por la Copa de la Liga.

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