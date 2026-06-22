Fernando Gago fue dado de alta y continuará recuperación en su domicilio

Chile.- Parte médico indicó que Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile abandonó la clínica donde estuvo internado el fin de semana tras sufrir un infarto el viernes. Mientras tanto, el cuadro azul tendrá que esperar para su regreso a los trabajos.

Novedades sobre el estado de salud de Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile. Es que el estratego argentino recibió este lunes el alta tras ser internado durante la madrugada del viernes después de sufrir un infarto.

En esta jornada la Cliníca Alemana entregó un parte con detalles sobre la situación médica del adiestrador del conjunto estudiantil.

"Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria", sostuvoen la misiva.

Además, el recinto añadió que la recuperación del adiestrador trasandino del elenco azul "continuará en su domicilio".

Consignar que el problema cardiovascular obligó a Gago perderse el duelo donde los laicos golearon por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional por Copa Chile y en la banca estuvo su asistente, Fabricio Coloccini.

Según cosnignó radio ADN, el DT tampoco estará en el duelo del miércoles ante Unión La Calera, también por Copa Chile, mientras que su presencia en el cotejo del domingo frente a Unión San Felipe, por el mismo certamen, es una incertidumbre.