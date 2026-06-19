Fernando Gago fue internado en clínica de Santiago y la U aclaró estado de salud

Futbol, Universidad de Chile vs O’Higgins Fecha 13, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra O’Higgins disputado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El cuadro azul informó por medio de sus redes sociales que el técnico argentino se sometió a una serie de exámenes cardiovasculares, por lo que no estará al mando del entrenamiento de este viernes.

Preocupación generó en las últimas horas Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile. Es que el técnico del cuadro azul fue internado en una clínica de Santiago durante la madrugada después de presentar un problema de salud.

El conjunto estudiantil publicó esta mañana un comunicado, a través de sus redes sociales oficiales, para detallar la situación del entrenadro argentino.

"Informamos que nuestro director técnico se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", sostuvo la U en su cuenta de X.

"Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", añadió el elenco universitario sobre el estado de salud del trasandino.

Consignar que esta situación se generó horas después de que el jueves Universidad de Chile derrotara por 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional, en partido pendiente por la 13° fecha del Campeonato Nacional.