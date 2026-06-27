Fernando Gago le dio sorpresiva noticia a la U

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra Union La Calera disputado en el estadio Nicolas Chahuan - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El entrenador de los azules hace pocos días fue operado luego de un infarto al miocardio

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, tuvo preocupados no sólo a los parciales del elenco azul, sino a todo el entorno futbolístico a raíz de problemas cardiacos que sufrió en el partido frente a O'Higgins que se disputó el jueves 18 de junio.

El entrenador debió ser intervenido por un infarto agudo al miocardio para garantizar una adecuada irrigación en la arteria que estaba afectada, luego de lo cual comenzó su periodo de recuperación con una actividad reducida al máximo.

Sabida es su excesiva capacidad de trabajo y, por lo mismo, pese a estar en reposo, sorprendió su visita en las últimas horas a los entrenamientos de la Universidad de Chile, generando alegría y asombro de parte de sus dirigidos, según informó el portal Emisora Bullanguera.

Gago aclaró que su presencia era a modo de visita, ya que por ahora sólo puede observar los entrenamientos y no estar a plenitud a cargo de estos, lo que acontecerá una vez que cuente con el respectivo permiso médico, por lo que los Azules seguirán siendo dirigidos por Fabricio Coloccini, que ahora tiene como desafío el partido de este domingo 28 de junio frente a Unión San Felipe en el estadio Nacional a las 17:30 horas, válido por el grupo D de la Copa Chile.