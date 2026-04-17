Chile.- La respuesta de Fernando Gago ante las bajas sensibles de la U - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 17 Abr. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile fue consultado sobre la polémica del cuadro azul con el referato nacional. Además, confirmó que Charles Aránguiz sufrió una sobrecarga y que seguirá siendo baja.

Los arbitrajes siguen siendo tema en Universidad de Chile tras las polémicas generadas el pasado fin de semana en la derrota ante Ñublense por el Campeonato Nacional.

De hecho, según trascendió en el medio, la dirigencia de Azul Azul se habría reunido con la comisión de arbitraje, situación de la cual se refirió este viernes el técnico de los estudiantiles, Fernando Gago.

"Yo tengo una opinión muy clara y siempre me manejé de la misma manera. De los árbitros no hablo, porque dentro del juego a veces hay aciertos y a veces hay errores, que es una cuestión lógica del juego que se puedan equivocar. No me consta que hayamos tenido reuniones del lado de nuestro club (con Roberto Tobar) y creo que no es cierto", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Jamás voy a pedir algo sobre un árbitro, hay personas que son responsables sobre y ellos son los que deben tomar la decisión", añadió.

Además, el estratego argentino se refirió al proceso de recuperación de Charles Aránguiz y confirmó que sufrió una sobrecarga: "Está en el último proceso de recuperación con cosas normales que puedan suceder. Tuvo una sobrecarga esta semana, entonces preferimos que llegue lo mejor posible para la semana que viene y a partir de eso ver si está disponible. Yo insisto, necesito a los futbolistas en su máxima condición y sin apurarlos, y a partir de eso, que jueguen. Es importante que Charles juegue y trataremos que sea lo más rápido posible, pero no te puedo dar una fecha".

"Charles es muy importante dentro y fuera. Todavía no tuve posibilidad de entrenarlo y la idea es tenerlo bien. Todos sabemos lo que juega y hay que disfrutarlo, y es importante como le habla y su disposición al trabajo", complementó.

Respecto a Juan Martín Lucero, sostuvo: "Esta semana entrenó bien, y debemos seguir con el proceso, que es tratar de que cada futbolista entrene para después afrontar de la mejor manera el partido. Lo vi bien, tranquilo y trataremos de darle posibilidades para que pueda marcar".

Por último, sobre el duelo ante Everton, Gago sostuvo: "El análisis lo hacemos sobre lo colectivo y a partir de eso, estamos viendo por dónde podemos atacar, por donde nos pueden atacar, de tratar de tener el control del partido. Necesitamos jugar en campo contrario y tener el control del balón".