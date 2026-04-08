Chile.- "Fernando Gago nos ha dado harta intensidad y libertad"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Ignacio Vasquez, centro, disputa el balon con el defensa de Deportes La Serena durante el partido de la Liga de primera realizado en el - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

Ignacio Vásquez, joven delantero de Universidad de Chile, valoró el buen momento del cuadro azul y resaltó el estilo del entrenador argentino.

Universidad de Chile viene de golear a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, por lo que sumó su segunda victoria consecutiva en la era de Fernando Gago como nuevo entrenador.

Ignacio Vásquez, delantero del cuadro azul, valoró el buen momento y aseguró que el entrenador argentino le ha dado libertad al equipo en ofensiva.

"Creo que nos ha dado harta intensidad, le ha gustado harto el trabajo intenso en los entrenamientos, creo que como se entrena se juega entonces estamos haciéndolo muy bien en los entrenamientos y personalmente lo que más a mí me gusta es que de tres cuartos para cancha hacia adelante nos da libertad. Creo que eso es muy importante para para mi juego, para el de Max (Guerrero) y el de Lucas (Assadi). Creo que eso es muy importante, y también hay un orden y un esquema muy organizado", expresó el atacante en conferencia de prensa.

En el plano personal, el ariete reconoció que el año pasado fue complicado, debido a la falta de continuidad y las lesiones: "La verdad fue muy difícil el 2025, creo que fue un año de mucho aprendizaje, me tocó jugar poco y nada. Pero bueno, me sirvió como aprendizaje, creo que todos los años son diferentes, me tocó pasarlo un poco mal porque me tocó jugar poco, tuve poca continuidad, pero ya dejo en el pasado ese año, un nuevo año y quiero seguir haciéndolo como lo estoy haciendo hasta ahora".

"Es difícil porque bueno, más en un equipo grande la presión es alta, pero aprendí harto sobre todo en el tema de la resiliencia y tratar de perseverar siempre cuando las cosas estaban complicadas. A veces me tocó jugar poco, pero lo que jugué me tocó jugar con dolor en el tobillo, tuve una lesión bastante larga en el tobillo entonces creo que eran muchas sensaciones difíciles, pero es un aprendizaje que es difícil pero creo que si lo sobre lo sobrellevas y lo puedes plasmar y aprender creo que este año puede ser muy bonito para mí y para el equipo", añadió.

Consultado sobre la competencia con Lucas Assadi, quien viene sumando minutos tras una lesión, sostuvo: "Todos sabemos el jugador que es Lucas y yo me alegro de poder estar compitiendo un puesto como dices tú con él. Es una competencia sana, como todo el plantel y ojalá algún día poder jugar juntos. Alguna vez nos va a tocar jugar a uno y como te digo creo que me diferencio con en que él tiene mucha más experiencia y yo siempre trato de aprender de los más grandes y en este caso de Lucas también puedo aprender".

Por último, Vásquez comentó: "Sabíamos que el Campeonato estaba estrecho. Jugar en el Nacional siempre nos da un plus por la gente y ojalá este sea el comienzo para hacernos muy fuertes de local".