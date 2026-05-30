Fernando Gago quiere que su equipo sostenga el nivel

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Nacional en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El DT de Universidad de Chile reconoció que su escuadra pasó por una baja de rendimiento durante el duelo ante Deportes Concepción.

Fernando Gago no estaba extremadamente contento tras el triunfo de la U ante Deportes Concepción.Más bien, el DT azul estaba aliviado porque sentía que los tres puntos se habían conseguido no en base a un rendimiento superior, sino que al aprovechamiento de ciertos momentos.

Necesitábamos ganar, no hay duda de eso, y por eso estoy conforme con haberlo logrado. Pero ciertamente hubo desniveles en el rendimiento que es lo que debemos trabajar. Debemos ser capaces de sostener el nivel los 90 minutos , dijo el adiestrador.

Gago profundizó analizando que en el primer tiempo, fuimos amplios dominadores, pero en el segundo nos costó mantener la pelota y encontrar los espacio. En los tramos finales volvimos a tener la posesión y por eso es que finalmente pudimos ganar .

Al ser consultado sobre la titularidad de Eduardo Vargas como delantero centro, el entrenador azul dijo que durante la semana lo vi muy bien y por eso decidí que entrara jugando. Y él respondió. No vamos a descubrir ahora el futbolista que es él .