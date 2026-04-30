Fernando Gago: "Tenemos 3 partidos para lograr clasificar en la Copa de la Liga"

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile anticipó el duelo de este sábado ante Deportes La Serena en La Portada, por el retorno de la nueva competencia de la ANFP.

Este fin de semana se reanudará la acción por la Copa de la Liga, con el desarrollo de la cuarta fecha de la nueva competencia de la ANFP.

Universidad de Chile visitará este sábado a Deportes La Serena en el estadio La Portada, donde el cuadro azul buscará un triunfo para luchar por la clasificación, considerando que solamente avanza el primero de cada grupo.

En ese sentido, el técnico de los azules, Fernando Gago, expresó: "Tenemos tres partidos para lograr la clasificación y a partir de eso ver para qué estamos. Todavía no tengo decidida la formación, pero nos enfrentamos a un equipo bien trabajado. Hay que tratar de hacer un buen partido para lograr la victoria".

"Cada jugador en particular está en consideración. Independientemente de si alguno queda fuera, no implica que no sea tenido en cuenta. Necesito de todos y ese fue el mensaje muy claro que le dejé a los futbolistas a partir del primer día", añadió.

Por último, el estratego argentino se refirió a la opción de sumar a Alexis Sánchez, tal como dejó ver la nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez: "Los jugadores grandes tienen su experiencia por méritos. Lógicamente los chicos tienen esa posibilidad y también hacer su propio camino. Acá lo que intentamos es tener una línea y que los tengan el crecimiento con equivocaciones, con aciertos, y a partir de eso tratar de formar personas".