Fernando Ortiz y duelo con Millonarios: "Para nosotros no hay partido amistoso"

Futbol, Colo Colo vs Deportes Recoleta. Fecha 5, Copa Chile 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Deportes Recoleta disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El entrenador de Colo Colo anticipó el encuentro con el conjunto colombiano y realizó un positivo balance de la intertemporada del Cacique, además de anticipar el regreso del Campeonato Nacional.

A contar de las 19 horas, Colo Colo saldrá a la cancha del estadio El Campín para enfrentar a Millonarios FC en un partido que pese al carácter de amistoso, el Cacique se lo tomará con el máximo de seriedad.

Así lo hizo saber el director técnico Fernando Ortiz, quien en conversación con los medios oficiales del cuadro popular anticipó el choque que marca la intertemporada del club en tierras colombianas.

El entrenador subrayó que afrontarán el compromiso "con la seriedad que se merece esta institución, para nosotros no hay partido amistoso que al jugar no debamos dejar en lo más alto nuestra institución. Intentaré que jueguen todos".

Respecto a este periodo de trabajo, el DT argentino dijo que era "muy satisfactorio tener una semana de preparación previa al inicio de la segunda ronda de nuestro campeonato, ponernos a tono en lo físico y terminar con un amistoso con la invitación de Millonarios acá en Bogotá, satisfecho personalmente".

En esa misma línea, el trasandino sostuvo que "de los días que tuvimos de descanso, al encontrarlos en la semana posterior los noté muy bien con la exigencia que uno como entrenador quiere ,me ha dado buenas referencias sobre su estado físico y muy feliz por eso".

Por último, pensando en el reinicio de la Liga de Primera, Ortiz avisó que "afrontar una segunda rueda es más difícil que la primera pero los jugadores están preparados física y mentalmente para hacer una buena temporada".