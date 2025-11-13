Fernando Ortiz explicó por qué no juega Esteban Pavez en Colo Colo

Futbol, Union Espanola vs Colo Colo Fecha 27, Liga de primera 2025. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de primera division contra Union Espanola disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Nov. (ATON) -

Colo Colo lucha con todo por clasificar a la Copa Sudamericana cuando faltan tres fechas para el término del Campeonato Nacional, pues el Cacique se encuentra a dos puntos de la zona de clasificación a torneos internacionales.

En medio de esto, el técnico Fernando Ortiz se refirió a varios temas. Primero, el DT comentó la situación del volante Esteban Pavez, quien desde hace rato está "cortado".

En conversación con radio ADN, dijo: "Técnicas, tácticas. Decisiones que creo, y se lo he dicho a él en el momento que tomé las decisiones, hay un compañero al que yo veo mejor".

Sobre las polémicas declaraciones del jugador, de que la UC era la "mejor institución del país", el adiestrador sostuvo: "Son opiniones, después uno puede compartirlas o no. Esteban se manifestó de esa manera y es su palabra y hay que respetarla. Después si la compartes o no pasa por lo particular. Yo en lo personal no la comparto, porque de millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es el más grande de Chile, pero se respeta lo que dijo Esteban y cada uno puede decir lo que piensa".

Consultado sobre Manley Clerveaux, figura haitiana de la proyección del Cacique, que "desapareció" de las nóminas del primer equipo por una supuesta indisciplina, Ortiz respondió: "En el caso particular de Manley, a mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional, a mi modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando uno es jugador profesional y no hace actividades de profesional, entonces hay una pausa... 'espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como un profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, y a lo mejor me duele algo, hoy no entreno... Bueno, ese tipo de situaciones la he vivido con Manley".

"Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de... no sé si indisciplina es la palabra, esos actos de rebeldía en que yo lo subí a Primera y tiene actitudes diferentes, no, no, no. Si quiere ser profesional, trabaje como profesional", complementó.