Fernando Ortiz habló claro sobre la ausencia de fichajes en Colo-Colo

Futbol, Colo Colo vs Deportes Recoleta. Fecha 5, Copa Chile 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Deportes Recoleta disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El técncio viajó junto al plantel del Cacique a la intertemporada que realizarán en Colombia

Colo-Colo viajó a Colombia, donde realizará trabajos de intertemporada, aunque aún no ha podido contratar algún refuerzo, tema al que se refirió su entrenador Fernando Ortiz.

Entre los nombres que han circulado con mayor fuerza están el arquero y mundialista uruguayo Santiago Mele, el mediocampista Diego Valdés y el delantero Jordhy Thompson, pero ninguno de ellos por ahora está cerca de llegar a los pastos del Monumental David Arellano.

El Tano Ortiz hizo alusión a la ausencia de contrataciones sin dramatizar con el tema: "La directiva y el presidente están trabajando en lo que hablamos semanas anteriores y, como lo dije, hablar de más perjudica la negociación. Yo estoy tranquilo, ellos están haciendo un trabajo excepcional, hay que ser pacientes .

El estratega de los Albos mostró su confianza a raíz de que aún hay tiempo para que lleguen nuevos integrantes al plantel. El libro de pases abrió hace diez días y termina a mediados de agosto. Cada vez que intercede un club tan grande como Colo Colo, el jugador se encarece aún más. Jamie Pizarro, Daniel Morón y Aníbal Mosa están haciendo un trabajo muy específico y eso me da una tranquilidad absoluta .

En el marco de la intertemporada, Colo-Colo jugará un amistoso frente a Millonarios el próximo sábado 18 de julio en el estadio El Campín de Bogotá.