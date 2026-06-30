Fernando Ortiz: "Me pone feliz la seriedad con la que afrontamos cada partido"

Futbol, Union Espanola vs Colo Colo Fecha 4, Copa Chile 2026. ElÊentrenadorÊde Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de Copa Chile disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 29/06/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Tras la goleada ante Unión Española en Santa Laura por Copa Chile, el técnico argentino de Colo Colo abordó varios temas.

Colo Colo sigue festejando en la Copa Chile 2026. La noche del lunes el Cacique goleó por 3-0 a Unión Española en el estadio Santa Laura, por el cierre de la cuarta fecha y mantuvo su campaña perfecta en el Grupo E de la competencia.

Tras la victoria, el técnico del cuadro albo, Fernando Ortiz, sostuvo que "los primeros minutos no entramos como habiamos planificado, pero luego entendimos bien. Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar. Seguimos insistiendo, se pudo abrir el marcador. Se los recalqué también la seriedad con la que afrontamos cada partido y eso me pone feliz como entrenador".

En cuanto a la expulsión del juvenil Felipe Raipán comentó que "son situaciones de joven, él quería seguramente llegar a una pelota. Recién estaba llorando, son situaciones de juventud donde él tiene que aprender y la experiencia va a tomar decisiones a la hora de saber cuándo ir y cuando no. Pero él tiene el respaldo mío, de los jugadores y el apoyo que es importante".

En tanto, sobre la situación física de Javier Correa, dijo: "Está entrenando bien. Se ha integrado en pequeños trabajos que venimos haciendo anteriormente. Mañana (martes) seguramente estará a la par de los compañeros. Veremos si lo podemos contar el día jueves con O'Higgins".

Sobre la lesión de Lautaro Pastrán, Ortiz aseguró que "Lautaro necesita recuperación, es un ligamento lateral que implica mucho dolor. Lo van a tratar los especialistas y esperamos contar con el lo más rápido posible. Pero el tiempo adecuado para que se recupere, lo va a tener".

Respecto a la búsqueda de refuerzos para la segunda parte de la temporada 2026, expresó: "Esta semana tendré conversaciones con el presidente. Veré en que posiciones seguimos creciendo. La idea no es tapar a nadie, al contrario, exigir competencia que es lo más importante. No hemos hablado quien puede venir. Seguimos hablando con el presidente para poder llegar a un acuerdo".

Por último, sobre el duelo del jueves ante O'Higgins, también por Copa Chile, Ortiz comentó: "Vamos a Rancagua con un gran rival, nosotros iremos con lo mejor que tenemos, con el respeto que se merece en su casa y veremos que tal sale el dia jueves".