Fernando Ortiz y la mejora en su relación con Vidal: "Hablamos de todo"

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo A contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El técnico de Colo Colo recordó cómo superó el quiebre que tuvo el año pasado con el experimentado volante, reconciliación que ha sido clave para el gran momento que atraviesa el Cacique.

Colo Colo vive un buena temporada 2026. El Cacique cerró la primera rueda del Campeonato Nacional como sólido líder y debutó en la Copa Chile con una contundente victoria ante Deportes Recoleta.

Una de las claves del gran momento del Cacique ha sido la mejora en la relación entre el técnico Fernando Ortiz y Arturo Vidal, después de un quiebre durante la campaña pasada.

En conversación con TNT Sports, el estratego argentino del conjunto albo explicó lo que cambió entre ambos para el bien del equipo.

En ese sentido, expresó: "Tuvimos una charla individual que quedó entre nosotros dos. Hablamos de todo, en general. Fue positiva".

"Lo que te da Arturo a nivel nacional e internacional te lo pueden dar muy pocos. La experiencia que tiene y la madurez a los jóvenes es clave. Le quedan seis meses y va a depender de él. En su minuto se verá lo mejor para la institución", añadió.