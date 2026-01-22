Fernando Ortiz y penales del Colo Colo-Peñarol:"Nunca vi algo así en mi carrera"

Futbol, Penarol vs Colo Colo Partido amistoso, Serie Rio de la Plata El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz reacciona durante un partido amistoso disputado en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. 21/01/2026 Gaston - FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 22 Ene.

El técnico del Cacique realizó un positivo balance sobre la participación en la Serie Río de La Plata en Uruguay y se refirió a la inminente partida de Lucas Cepeda al extranjero.

Colo Colo cerró su participación en la Serie Río de La Plata de buena forma. El Cacique derrotó a Peñarol de Uruguay en una inusual tanda de penales, con muchos fallos, tras empatar a uno en el tiempo reglamentario en el estadio Centenario de Montevideo.

Después de la victoria, el técnico Fernando Ortiz realizó un positivo balance sobre el paso del cuadro albo por suelo charrúa.

"Realmente me gustó el equipo. El equipo no pierde ese ADN que tenemos con este sistema. Ha sido intenso en el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo tiempo, si bien pusimos otro sistema, también me gustó", expresó el adiestrador.

Sobre la inusual tanda de penales, sostuvo: "Fue algo que no había visto nunca ni en mi carrera como jugador ni como técnico. Pero bueno, se pudo sacar adelante y me voy satisfecho de esta serie de amistosos que tuvimos en Uruguay".

Consultado por el estado de Cristian Zavala, quien falló su disparo tras picar el balón y terminó lesionado, el DT respondió: "Cris traía un problema, entiendo el querer ejecutar un penal... Esas son las locuras y la ansiedad que tiene Cristian, pero yo creo que su emoción también lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando y ojalá que no sea nada grave".

Por último, Ortiz se refirió a la inminente partida de Lucas Cepeda al fútbol español y reveló el diálogo que tuvo con el delantero en estas semanas: "No voy a negar si hay alguna posibilidad de que pueda emigrar, pero ante todo hay un ser humano atrás. Yo cuido mucho al ser humano. Él está en un momento donde él tiene que estar tranquilo, donde sabe que la situación la maneja la institución y su manager. Es más importante en su cabeza que esté tranquila y que él pueda entender la situación".

"Le digo que esté tranquilo, que es un jugador extraordinario, diferente al resto. Que si no es hoy, va a llegar el día de mañana. Es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club", sentenció.