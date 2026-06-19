Fernando Ortiz sacó la voz sobre posible llegada de Diego Valdés a Colo

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 13/06/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

En conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Deportes Recoleta por Copa Chile, el técnico del Cacique fue consultado por el tema de refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Colo Colo se alista para enfrentar este sábado a Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura, por la tercera fecha de la Copa Chile 2026.

Este viernes, en la antesala al cotejo, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, habló en conferencia de prensa y fue consultado por el tema de refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada.

"Estamos teniendo conversaciones con Jaime (Pizarro), con Daniel (Morón) y el mismo presidente. Hemos estado esta semana intercambiando opiniones. No hemos finiquitado nada con respecto a nombres ni posiciones, pero sí estamos observando y aprovechando oportunidades que se puedan dar dentro del mercado", expresó el DT argentino.

"En el transcurso de estos días o semanas se pueden ir aclarando esas situaciones, pero estamos enfocados en el día sábado. No voy a salirme de ese foco, que es lo más importante, e iniciar una buena competencia como es la Copa Chile", añadió.

Luego, consultado sobre la opción de Diego Valdés, el estratego trasandino sostuvo: "Lo conozco desde haber dirigido el América de México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora sus condiciones deportivas. Sí tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, porque he tenido una relación muy importante en el América. Me parece que es un jugador extraordinario y que lo está haciendo muy bien en Vélez. Si llega a existir la posibilidad de que venga, se verá en su momento".

Además, abordó el futuro de Claudio Aquino, quien precisamente podría ser utilizado como moneda de cambio para el arribo de Valdés: "Está en plena recuperación de lo que todos ya sabemos de su estado físico. Él va evolucionando bien, está trabajando para poder estar a la par de sus compañeros y ganarse un lugar. Es es la realidad hoy en día. Él está en pleno tratamiento y en el momento que los médicos den el ok para que él pueda competir, estará dentro del grupo. Si yo no tengo malentendido, tiene contrato hasta diciembre. Es parte de la plantilla".

Por último, Ortiz se refirió a los dichos de Arturo Vidal de que el club no necesita refuerzos para el segundo semestre: "Hoy Arturo ve algo perceptivo y presente de lo que es la situación del equipo, y es algo que todos lo vemos. Pero lo dije anteriormente, a lo mejor en este mercado se presenta una posibilidad de un jugador de proyección, entonces tiene diferentes maneras de lectura de cómo poder interpretar este mercado de pases".