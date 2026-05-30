Fernando Ortiz: Seguimos creciendo y sumando, esa es la realidad, no hay otra

Futbol, Deportes La Serena vs Colo Colo. Fecha 14, Liga de primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio La Portada en La Serena, Chile. 30/05/2026 Alejandro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El DT de Colo Colo no le da importancia al amplio margen de puntos de ventaja que tiene el cuadro albo en la tabla.

Fernando Ortiz se despliega emocionalmente durante los partidos, pero a la hora del análisis, prefiere ser cauto.

Tras el triunfo de su equipo por 4-2 a La Serena en La Portada que consolidó a los albos en el liderato de la Liga de Primera, el entrenador de los albos bajó los decibeles a las expectativas desbordantes.

Esta diferencia no significa nada. Ganamos un partido difícil, contra un gran rival en una cancha difícil. Seguimos creciendo y sumando, esa es la realidad, no hay otra , comenzó diciendo el adiestrador.

Ortiz tampoco quiso reconocer que Colo Colo haya encontrado un estilo de juego que le dé un sello. No, el estilo lo seguimos buscando. Todos los partidos son diferentes y lo más importante es que los jugadores entiendan el momento que vivimos y la necesidad que tiene el equipo para sacar los triunfos , añadió.

Finalmente, Fernando Ortiz tuvo palabras para el joven arquero Gabriel Maureira, responsable en los dos goles serenenses, en especial del primero.

Jamás voy a recriminar la acción de algún jugador cuando se equivoca, al contrario, soy de alentar ( ) El funcionamiento me enoja en ciertas cosas que ya sabíamos que iba a pasar, pero Gabriel tiene mi apoyo y el de todos sus compañeros , cerró el estratega.