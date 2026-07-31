Fernando Ortiz: "Con Vozinha tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz"

Chile.- La preocupación de Ortiz en Colo Colo tras empatar con Recoleta en Copa Chile - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Ante las dudas que surgen sobre el fichaje del portero caboverdiano en el Cacique, el técnico de los albos reveló que tuvo una charla con el africano, lo cual despejaría la incertidumbre sobre su arribo al club.

Fue hace una semana que Colo Colo sorprendió al anunciar el fichaje de Vozinha, arquero de 40 años que viene de ser sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

Sin embargo, el arribo del portero africano ya comenzó a generar dudas, debido a que se ha ido retrasando su llegada al país, pese a que en Blanco y Negro aseguraron que el fichaje no se ha caído.

Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes al técnico del Cacique, Fernando Ortiz, se le consultó por el meta. El estratego argentino reveló que tuvo una charla con el golero, lo cual despejaría la incertidumbre sobre su arribo al club.

"Hablamos, tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero está contento con la posibilidad de estar acá, obviamente tiene sus temas personales", expresó el adiestrador trasandino desde el estadio Monumental.

"Quizás la ansiedad de tenerlo es entendible, esperemos pueda resolver pronto su situación y contar con él. Tiene cosas por hacer, así que tranquilos", añadió.

Además, el DT sostuvo que está concentrado en el partido de este sábado ante Everton por el Campeonato Nacional: "Estoy enfocado en hacer un buen partido, lo demás es parte del fútbol, lo más importante es Everton, nada nos saca del enfoque".

Por último, sobre la opción de algún otro fichaje si es que no se concretan los actuales nombres que surgen, Ortiz respondió: "Estoy tranquilo, si existe una posibilidad linda, que a veces surgen, la analizaremos, pero no es algo que me quita el sueño".