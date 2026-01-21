Fernando Zampedri: "Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón"

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica. Semifinal Supercopa 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri celebra tras marcar un gol contra Huachipato durante la semifinal de la Supercopa disputada en el estadio Sausalito de Vina del - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Ene. (ATON) -

El goleador de Universidad Católica, figura al marcar dos tantos, analizó la victoria ante Huachipato que colocó al cuadro cruzado en la final de la Supercopa.

Buen arranque de temporada 2026 para Universidad Católica. El cuadro cruzado remontó para derrotar por 4-2 a Huachipato y meterse en la final de la Supercopa, donde espera rival del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

El conjunto de la franja tuvo como gran figura a su goleador histórico, Fernando Zampedri, quien aportó con dos tantos y entregó una asistencia.

Tras el cotejo, el artillero sostuvo: "Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego; creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces".

"Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. En gran parte del partido tuvimos el control; generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso", añadió el "Toro".

Por último, al igual que el técnico Daniel Garnero, Zampedri destacó el desempeño mostrado por los refuerzos: "Contento por cómo terminamos el año pasado, cerrando un gran año. Ojalá que empecemos bien. Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón. Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos; hoy demostraron un gran carácter y estoy contento por eso".