El férreo respaldo desde Inglaterra a Pellegrini ante su duro presente en Betis

Archivo - Chile.- Hinchada del Betis contra Pellegrini: "El cuerpo técnico ha faltado el respeto" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Abr. (ATON) -

El técnico chileno se ha llenado de duras críticas por parte de los hinchas del cuadro verdiblanco después de la terrible eliminación en cuartos de final de la Europa League.

Manuel Pellegrini está viviendo su momento más complicado desde que es entrenador del Betis. Es que tras la terrible eliminación en cuartos de final de la Europa League, el técnico chileno se ha llenado de duros cuestionamientos y, pese a que tiene contrato vigente hasta 2027, ya se habla sobre una posible salida del cuadro verdiblanco al término de esta temporada.

Sin embargo, el "Ingeniero" encontró respaldo desde Inglaterra con el entrenador del West Ham United, Paco Jémez, quien destacó su labor en el conjunto andaluz.

"Si alguien pone en entredicho a Manuel Pellegrini, imagínate qué no dirán de los demás, imagínate qué no dirán del resto", expresó el DT en conversación con Estadio Deportivo.

Sobre los cuestionamientos, sostuvo que "es parte de nuestro trabajo. Yo ya hace mucho tiempo que me di cuenta de que pelear contra eso es pelear contra algo que no se puede cambiar". Además, agregó que "la memoria en el fútbol es corta", que "puede haber un entrenador que haya conseguido cosas espectaculares, pero en el momento en el que no empieza a ganar, su crédito se ha acabado" y que "se va a buscar a otro".

"Eso no ha pasado solo en el Betis, pasa en el Betis y pasa en todos los sitios del mundo y en todos los equipos del mundo. Es decir, el fútbol es ganar, ganar, ganar, ganar a diario y nadie te va a sostener en un banquillo porque digan: hostia, este hombre nos hizo ganar hace dos años'", añadió.

A su vez, afirmó que "cuando los resultados no son los adecuados, no son los que el club quiere o los que la afición cree que tienen que ser, la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. Y los entrenadores ya lo tenemos asumido".

"Poner en entredicho la labor de Manuel Pellegrini porque los resultados no están siendo tan buenos como anteriormente, creo que eso está por encima de cualquier juicio de valor. El valor de Manuel Pellegrini es tremendamente alto, gane o no gane, porque se lo ha ganado a pulso", sentenció Jémez.