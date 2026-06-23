Festejan los hinchas azules: Matías Zaldivia renovó con Universidad de Chile

Futbol, Everton vs Universidad de Chile. Fecha 10, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Matias Zaldivia es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jun. (ATON) -

A través de redes sociales, el cuadro estudiantil informó que el defensa proveniente de Colo Colo abrochó la extensión de su contrato, el cual terminaba en diciembre próximo.

Una buena noticia recibieron este martes los hinchas de Universidad de Chile, ya que el experimentado defensor Matías Zaldiva renovó su contrato con el club, el cual terminaba en diciembre de este año.

A través de sus redes sociales, el cuadro azul informó que el argentino-chileno firmó un nuevo vínculo hasta fines de 2027, lo cual festejó el zaguero con pasado en Colo Colo.

"Me pone muy contento; agradecer al Club por seguir confiando en mí. Desde que llegué, ha sido un lugar donde me han hecho sentir muy cómodo, la gente del staff como en el estadio y en la calle", dijo el central.

"Mati" también habló de su recuperación después de varias semanas lesionado. "Me tuve que tomar el tiempo para recuperarme bien, estoy en la última etapa; quiero jugar partidos de Copa Chile para tener ruedo para cuando arranque la segunda parte del campeonato", explicó.

Zaldivia arribó al conjunto universitario en 2023 y desde entonces se ha afianzado como referente del plantel, disputando 119 encuentros, en los cuales ha entregado cinco asistencias y ha aportado con doce goles, uno de ellos al Cacique este mismo año.

Además, con la camiseta del Romántico Viajero ha levantado los títulos de Copa Chile 2024 y Supercopa Chile 2025.