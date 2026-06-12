Fichaje de Dilan Zúñiga en un grande de Paraguay no prosperó

Futbol, Palestino vs Montevideo City Torque. Fecha 2, Copa Sudamericana 2026. El jugador de Palestino Dilan Zuniga es fotografiado durante el partido del grupo F de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque disputado en el estadio Municipal de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El lateral nacional, figura en la irregular temporada de Palestino, parecía tener todo encaminado para fichar por uno de los equipos más ganadores del país guaraní.

Aunque Palestino ha tenido un tranco irregular en la temporada, con tempranas eliminaciones en Copa de la Liga y Copa Sudamericana, el lateral Dilan Zúñiga ha logrado brillar con luz propia en el cuadro de colonia.

Si bien durante las últimas semanas no ha visto acción, el zaguero se ha consolidado como uno de lo referentes del conjunto baisano y este año ha participado de 17 partidos, con un saldo de un gol y una asistencia.

A raíz de este buen rendimiento, su nombre comenzó a ser vinculado a Olimpia, uno de los clubes más ganadores de Paraguay, el cual es dirigido por uno de sus ex técnicos en la tienda tetracolor, Pablo Sánchez.

Y cuando parecía que las negociaciones llegarían a buen puerto, el periodista guaraní Álvaro Aponte afirmó que la escuadra se bajó de las conversaciones ya que no se mostró convencida de la forma de pago del pase.

Por lo pronto, Zúñiga tratará de ganarse un lugar en el once inicial de Palestino para el duelo de mañana ante Everton en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.