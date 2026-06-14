"Fichaje ideal": Piden el regreso de Brereton Díaz a Blackburn Rovers

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton, de Chile, celebra tras marcar un gol durante el partido Chile vs. Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El regreso del técnico Tony Mowbray, quien disfrutó de la mejor versión de "Big Ben" en el cuadro blanquiazul, ha despertado el deseo de un reencuentro entre ambos para la próxima temporada.

Luego de su gran rendimiento a préstamo en Derby County, periodo que saldó con ocho goles y tres asistencias en 41 partido, el delantero nacional Ben Brereton Díaz tuvo que volver a las filas de Southampton, club dueño de su pase que de todas maneras no lo tendría considerado en sus planes para el periodo 2026-27 de la EFL Championship.

En paralelo, varios clubes habrían mostrado interés en hacerse con los servicios del chileno-inglés, incluido Blackburn Rovers, equipo donde "Big Ben" saltó a la fama y mostró su mejor rendimiento entre 2020 y 2023.

Hace unos días, el conjunto blanquiazul anunció el regreso del técnico Tony Mowbray, quien coincidió con el atacante en la institución y por lo mismo, el portal británico Football League World propuso un reencuentro entre ambos de cara a la próxima temporada.

"El jugador de 27 años fue uno de los favoritos de la afición durante su etapa en el Rovers, y alcanzó el mejor nivel de su carrera bajo las órdenes de Mowbray. En la temporada 2021/22, contribuyó con la impresionante cifra de 22 goles y tres asistencias, en una temporada en la que el equipo de la Championship se quedó a las puertas de los playoffs", recordaron desde el citado medio.

Asimismo, apuntaron que si bien el seleccionado criollo tuvo buenos números en Derby County "está claro que tampoco estaba rindiendo al máximo. Reencontrarse con Mowbray en Ewood Park podría ser lo que le ayude a retomar el buen camino y a volver a rendir al máximo. Y un Brereton Díaz en plena forma es justo lo que el Blackburn necesita para volver a ser competitivo".

Finalmente, afirmaron que el nacido en Stoke-on-Trent "puede encajar perfectamente tanto como delantero centro como en la banda izquierda, donde el equipo carece de opciones naturales, lo que lo convierte en un fichaje ideal para Mowbray".