El fichaje en el Orenburg que acercaría regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo

Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 20, campeonato Nacional 2023. El jugador de Colo Colo Jordhy Thompson es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 06/08/2023 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El joven delantero nacional podría retornar al Cacique en este mercado invernal, más aún con el último movimiento por parte del cuadro ruso.

Fue la semana pasada que se dio a conocer sobre el posible retorno de Jordhy Thompson a Colo Colo como uno de los refuerzos de cara a esta segunda parte de la temporada 2026.

De hecho, el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no cerró la puerta a un eventual retorno del joven delantero nacional.

Y la vuelta del atacante al Cacique comienza a tomar mayor fuerza, luego de un movimiento de su club, el Orenburg de Rusia.

Es que el periodista argentino Uriel Iugtm dio a conocer que el jugador trasandino Benjamín Bosch será nuevo refuerzo del club.

El asunto que es el ariete trasandino juega, al igual que el chileno, en la posición de extremo por la derecha, por lo que podría ser una señal sobre la posible partida del criollo en este mercado.