Fichaje de La Serena que brilló ante la UC: "Dejé de jugar fútbol tres años"

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes La Serena Fecha 16, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes La Serena Gonzalo Figueroa, centro, celebra su gol durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El delantero argentino Gonzalo Figueroa, quien jugó casi toda su carrera en el ascenso trasandino, sorprendió al revelar una importante ausencia en la actividad.

El empate a 3 de Universidad Católica frente a Deportes La Serena estuvo marcado por la brillante actuación de Gonzalo Figueroa. El delantero argentino, nuevo fichaje del cuadro granate, ingresó en el entretiempo y marcó dos goles y dio una asistencia.

En conversación con Only Granates, el atacante trasandino manifestó toda su felicidad por el gran estreno que tuvo en el conjunto nortino.

"Me alegró un montón. Importante el punto de visitante, pero se nos escapó a lo último. Contento por los dos goles y porque la gente esté contenta (...) Debutar de esta manera con este recibimiento es importante. Es una lástima lo que ha vivido la ciudad, futbolísticamente ojalá el hincha se levante un poquito", expresó el ariete.

Además, se refirió a su recorrido en el ascenso trasandino durante casi toda su carrera: "Soy un luchador, la vengo remando hace mucho tiempo. Ya conocerán mi historia, dejé tres años de jugar al fútbol".

Por último, Figueroa sostuvo: "Vengo con mucha hambre de ganar, de crecer. Tengo una nena de 6 años que depende mucho de mí. Soy muy pasional, amo lo que hago y esa euforia sale de eso".