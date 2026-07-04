Fichaje solicitado por Gago tiene millonario precio de compra

Futbol, Universidad de Chile vs Union La Calera. Fecha 2, Copa Chile 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Union La Calera disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

La Universidad de Chile y Racing lograron acuerdo por Gonzalo Reyna

La Universidad de Chile, que no ha logrado consolidarse en la presente temporada, busca reforzar su plantel de cara al segundo semestre, y una de las peticiones del entrenador Fernando Gago fichará por los Azules con una millonaria cláusula de contratación.

Gonzalo Reyna, el joven extremo argentino, próximo a cumplir 20 años y que pertenece a Racing de Avellaneda, jugó la primera parte del 2026 en el Boston River, donde tomó parte de la Copa Sudamericana, y entre otros enfrentamientos jugó contra O'Higgins de Rancagua.

Bajo información del portal Racing Comunica, que es un sitio oficial del club argentino, se señaló que la U y el elenco de la Academia llegaron a acuerdo por el préstamo del zurdo delantero por un año.

Aunque la cesión es sin cargos, la cláusula de compra es de un alto monto, 1,5 millones de dólares por el 50 por ciento de la carta. Vale decir que, si tiene una campaña satisfactoria y los universitarios deciden adquirirlo, dependerá el porcentaje que deseen comprar del valor total de 3 millones de dólares.