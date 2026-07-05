La FIFA confia ciegamente en Juan Lara y lo designa en importante partido

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El arbitro Juan Lara dirige el partido de primera division entre Colo Colo y Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/02/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El juez chileno tendrá acción nuevamante en otro encuentro de los octavos de final

El árbitro Juan Lara sigue destacando en el Mundial de Fútbol que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, y gracias a su cometido la FIFA lo volvió a designar para un partido de octavos de final.

El réferi, que ya acumulaba diez partidos actuando como asistente del VAR, siendo su última participación el pleito de los 16 mejores entre Francia y Paraguay, ha sido nuevamente comisionado para estar en la cabina de asistencia de video referil.

Lara dirá presente en el partido de este domingo entre el local, México, frente a Inglaterra, que se disputará en el estadio Azteca a contar de las 20:00 de nuestro país.

El cuerpo arbitral que contará en la cancha con Alireza Faghani, de Australia, como juez principal, secundado por sus compatriotas George Lakrindis y Andrew Lindsay, además de los marroquíes Jalal Jayed Zacaria Brinisi.

En la asistencia de video, además de Juan Lara, tomarán parte Nicolás Gallo de Colombia y el venezolano Juan Soto.