Figueroa felicitó y mandó recado a Maripán por fichaje en Inter de Porto Alegre

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El ex defensa chileno, quien fue toda una leyenda en el cuadro brasileño, se pronunció en las redes sociales del conjunto gaúcho por el arribo del actual seleccionado nacional.

Guillermo Maripán dejó atrás nueve años en el fútbol europeo para regresar a Sudamérica. El defensa chileno fue oficializado el miércoles como flamante fichaje de Internacional de Porto Alegre.

Con esto, el zaguero será el octavo futbolista nacional en vestir la camiseta del cuadro gaúcho, tras Carlos Palacios, Charles Aránguiz, Felipe Gutiérrez, Paulo Magalhaes, Eros Pérez, Juan Carlos Letelier y Elías Figueroa, quien fue toda una leyenda en el conjunto brasileño.

Precisamente "Don Elías", elegido tres veces como el Mejor de América, felicitó al defensor por su arribo al club, con el que tendrá vínculo hasta fines de 2028.

"Hola, soy Elías Figueroa y quiero felicitar a Guillermo Maripán. Tengo la certeza de que va a cumplir las expectativas de los hinchas", escribió en las redes sociales del Colorado, elenco con el que conquistó el título del Brasileirão en 1975 y 19776, además de seis torneos estaduales.

Además, Figueroa aprovechó para mandarle un recado al formado en Universidad Católica, al comemntar: "Esta camiseta se respeta y se ama".