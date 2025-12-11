Figura del ascenso de Deportes Concepción: "Somos los mejores de la región"

Futbol, Cobreloa vs Deportes Concepcion Liguilla de asceso 2025. El jugador de Deportes Concepcion Nelson Sepulveda celebra con sus compañeros su gol ante Cobreloa en el partido final Liguilla de Ascenso Caixun disputado en el estadio Zorro del Desierto - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Dic. (ATON) -

Nelson Sepúlveda, héroe y autor de dos goles en la victoria ante Cobreloa en Calama, manifestó su orgullo por la temporada del cuadro lila y resaltó el gran presente de los clubes del Biobío.

Han pasado cuatro días desde que Deportes Concepción logró la hazaña y derrotó por un agónico 3-2 a Cobreloa en Calama para ganar la liguilla y lograr el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol chileno, y en el cuadro lila siguen festejando.

Nelson Sepúlveda, el gran héroe del conjunto penquista al anotar dos goles, se refirió a su tremendo desempeño en el estadio Zorros del Desierto para derribar a los loínos.

"No me había tocado marcar esta temporada. Lo habíamos hablado con (Joaquín) Larrivey: me decía que me faltaba hacer un golcito. Yo le decía que iban a llegar los goles importantes. Pero mi labor en el equipo es mantener el equilibrio, jugué más retrasado. Me había tocado poco pisar el área, pero en este partido el profe me soltó un poquito más y pude responder con goles. El equipo ganó y mientras el equipo gane, mi labor es para eso", reconoció el volante en conversación con el sitio Redgol.

"Todavía estamos con la euforia, acá se está viviendo una locura en Concepción. Es un hito histórico para la mayoría de la gente, volver a primera después de la desafiliación. Mucha gente sufrió mucho con eso y que el fútbol les dé una alegría lo están disfrutando a full. Se lo merecen", añadió el mediocampista.

Sobre su situación en el club, sostuvo: "Tengo contrato vigente, debo arreglar algunos detalles. Había llegado preparado para la segunda división y ahora con el tema que vamos a primera, querían arreglarme algunos términos. Teníamos que afinar los últimos detalles esta semanita.

Por último, considerando que Universidad de Concepción se consagró monarca en la Primera B y que Huachipato viene de ganar la Copa Chile, resaltó a los elencos del BioBío: "Se vio este año que la ciudad de Concepción tiene muy buenos equipos, proyectos serios que se armaron de buena forma. Cada cual sacó réditos en su ambiente: U de Concepción campeón en la Primera B, nosotros ascendimos en la Liguilla y Huachipato campeón de la Copa Chile".

"Fue justo después del receso en la Copa Bío Bío, que la ganamos y quiere decir que somos los mejores de la región, jajaja, le ganamos al campeón de la Copa Chile", agregó.