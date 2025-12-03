Figura de Coquimbo: "Es una alegría que Colo Colo y la UC se fijen en uno"

Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. Fecha 29, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Lucas Di Yorio, izquierda, disputa el balon contra Bruno Cabrera de Coquimbo Unido durante un partido de la liga de Primera realizado en el - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Dic. (ATON) -

El defensa Bruno Cabrera se refirió al supuesto interés del Cacique y cuadro cruzado en sus servicios de cara a la siguiente temporada.

Tras ser figura y consagrarse campeón de Primera División con Coquimbo Unido, Bruno Cabrera está en carpeta de Colo Colo y Universidad Católica de cara a la próxima temporada del fútbol chileno.

El defensa argentino del cuadro "pirata", quien fue titular en el empate del martes ante Universidad de Chile y salió lesionado a los 80 minutos, se refirió al interés de albos y cruzados.

"Es una alegría que clubes como Colo Colo y la UC, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno. Hay que seguir trabajando donde toque el año que viene. Coquimbo es una buena opción para seguir Veremos lo que pasa a final de año", expresó el zaguero en conversación con AS.

Además, añadió: "Tengo contrato vigente (hasta 2027), ya estoy pensando en cómo será el próximo año en Coquimbo, pero si llega alguna oferta formal, se hablará en el club".

Por último, Cabrera sostuvo: "A uno lo ilusiona jugar la Copa Libertadores, pero no depende solo de mí. Cuando termine el torneo nos sentaremos a ver lo que pasa, pero quedarme en Coquimbo sería una linda opción".