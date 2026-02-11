Figura del Elche: "Estamos viendo cada vez más las virtudes de Lucas Cepeda

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Lucas Cepeda es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

El delantero portugués André Silva llenó de elogios al atacante chileno y resaltó su adaptación en el cuadro franjiverde.

Lucas Cepeda dejó Colo Colo en enero para dar el salto al fútbol europeo como fichaje del Elche de España, donde ya suma minutos.

El delantero chileno poco a poco ha ido adaptando al equipo franjiverde, donde sus compañeros lo han destacado. Ahora fue el turno del delantero portugués André Silva, quien lo llenó de elogios.

"Lucas ha estado muy bien estos últimos días desde que llegó. Se está adaptando y se está asociando cada vez mejor con los compañeros", reconoció el atacante en conferencia de prensa.

"Nosotros lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Creo que poco a poco podrá demostrar aquello", añadió el ariete luso.

Cepeda y el Elche se alistan para enfrentar a las 17:00 horas de este viernes al Osasuna como local, por la 24° fecha de La Liga española.