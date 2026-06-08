Figura de Huachipato: "El gol ante Colo Colo salió justo como lo practicamos"

Futbol, Huachipato vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Huachipato Mario Briceno, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Colo Colo durante el partido de la copa de la liga disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

El joven portero Christian Bravo resaltó la planificación de la semana para despedirse de la Copa de la Liga con un triunfo ante el Cacique.

Colo Colo y Huachipato entraron a la cancha el domingo ya eliminados en la Copa de la Liga y solamente por el honor. Al final, el cuadro acerero derrotó al Cacique en Talcahuano por un ajustado 1-0.

Christian Bravo, joven portero del conjunto siderúrgico fue elegido como la figura del partido por aprte de la transmisión oficial y tras el cotejo valoró la planificación de la semana para despedirse del certamen con una victoria ante los albos.

"Siento que las atajadas ayudaron a mantener el arco en cero, también el sacrificio de la defensa, el mediocampo y los delanteros. No pararon de correr hasta el último minuto. Fue un esfuerzo grupal para dejar el arco en cero", expresó el golero en TNT Sports.

"Sabíamos que sería difícil, entrenamos en la semana cuáles eran las fortalezas. El gol salió justo como lo practicamos. Feliz por el equipo, se hizo un esfuerzo tremendo, se conversó y se trabajó. Feliz por el triunfo, qué mejor que en el aniversario de Huachipato. Una alegría tremenda", añadió el cancerbero.

Por último, sobre su gran actuación, Bravo sostuvo: "Gracias a Dios fue algo que me pilló preparado. Siempre lo comentamos con el cuerpo técnico, que en algún momento me iba a llegar la oportunidad y debía estar preparado. Es un sueño estar jugando. Apoyaré al equipo desde donde me toque".