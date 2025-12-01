Figura de Iquique: "Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año"

Futbol, Huachipato vs Deportes Iquique Vigesimoquinta fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de Deportes Iquique Leandro Requena es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 1 Dic. (ATON) -

El portero Leandro Requena valoró el triunfo ante Everton en el estadio Sausalito, resultado que dejó a los Dragones Celestes con chances intactas de salvarse del descenso en la última fecha del Campeonato Nacional.

Deportes Iquique mantiene viva la esperanza de poder salvarse del descenso a la Primera B. Los Dragones Celestes derrotaron por 1-0 a Everton en Viña del Mar, por lo que en la última fecha del Campeonato Nacional se jugarán la vida para intentar mantenerse en la Primera División.

Leandro Requena, portero y figura de los nortinos en la victoria ante los "ruleteros", valoró el triunfo en el estadio Sausalito.

"Era de vida o muerte lo nuestro y salimos a jugarlo de esa forma. Seguimos teniendo a un Álvaro (Ramos) iluminado y pudimos sostener el resultado que nos permite seguir con vida una fecha más", reconoció el golero.

"No es momento para sentarse a pensar en lo que pasó, lo hecho, hecho está. Nos falta ese pasito. Cuando esto quede terminado, seguramente se podrá analizar mejor lo que se hizo bien y mal, quiénes son los que realmente tienen la culpa, aunque son culpas compartidas. Nos ha tocado ganar los tres partidos sufriendo, como lo merecemos. Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año. Cuando logras el objetivo, eso sí, se disfruta mucho más", añadió.

Sobre el duelo ante Universidad de Chile, por la última fecha, sostuvo: "Tenemos un partido muy difícil, un rival con muchísima jerarquía, pero con nuestra gente afrontaremos ese partido de la mejor manera (...) La final seguramente la vamos a jugar todos juntos".