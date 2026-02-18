Figura de O'Higgins ante Bahía: "Será histórico cuando ratifiquemos en Brasil"

Futbol, O’Higgins vs Esporte Clube Bahia, Segunda Fase, Conmebol Libertadores 2026 El jugador de O’Higgins Francisco Gonzalez, izquierda, celebra su gol contra Esporte Clube Bahia durante el partido de Conmebol Libertadores disputado en el Estadio - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

Francisco González, autor del único gol del cotejo, analizó la ajustada victoria ante el conjunto brasileño, por la ida de la segunda fase previa de Copa Libertadores.

O'Higgins tuvo un gran regreso a la Copa Libertadores. El cuadro celeste derrotó el miércoles por un ajustado 1-0 a Bahía en el estadio El Teniente de Rancagua, y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha de la próxima semana en Brasil, por la vuelta de la segunda fase previa del torneo continental.

El conjunto chileno se impuso gracias al solitario tanto del argentino Francisco González, quien fue figura. Tras el cotejo, analizó la victoria ante los brasileños.

"Va a ser histórico cuando lo ratifiquemos allá en Brasil. Realmente hicimos un partido muy bueno en todos los sentidos: tácticamente, defensivamente y ofensivamente, porque las veces que pudimos ir hacia el arco de ellos, dañamos. Eso habla muy bien del grupo", expresó el trasandino.

Sobre su golazo, sostuvo: "No me acuerdo de nada. Solamente vi que entró la pelota y nada, súper contento por el grupo".

Respecto al duelo de este fin de semana ante Colo Colo, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, comentó: "Ahora hay que dar vuelta la página rápido porque el sábado jugamos con Colo Colo, que también es muy importante porque queremos pelear en el torneo".

Por último elogió a sus compañeros por el nivel mostrado en estos encuentros: "El grupo se entrega al máximo; el que juega lo hace muy bien, al igual que el que entra de cambio y los chicos que no les toca estar también entrenan al máximo. Tenemos un grandísimo grupo y eso nos ayuda a todos a mejorar y subir el nivel para pelear.