Chile.- Figura de Palestino sorprendido por la U: Esperábamos más de este equipo"

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Primera fase, Copa Sudamericana 2026. El jugador de Palestino Nelson Da Silva, derecha, celebra tras marcar un gol contra Universidad de Chile durante el partido de primera fase de la Copa Sudamericana disputado - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Mar. (ATON) -

Nelson Da Silva se refirió al nivel mostrado por el cuadro azul en la derrota ante los árabes, por la llave de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Continúan las reacciones por la derrota de Universidad de Chile frente a Palestino por la Copa Sudamericana, resultado que dejó al cuadro azul sin competencia internacional por el resto del año.

Ahora fue Nelson Da Silva, una de las figuras del cuadro árabe y quien marcó un gol clave para abrir el marcador, quien se mostró sorprendido por el rendimiento que mostró el conjunto estudiantil.

"No tan solo nosotros, sino también ustedes que analizan los partidos los fines de semana. Todos esperábamos más de este equipo, que es un gran equipo en el fútbol chileno", expresó el delantero en conversación con ESPN.

Además, el atacante resaltó el buen trabajo del elenco tetracolor, pese a tener varias ausencias: "Habíamos tenido muchas bajas, pero supimos hacer un buen partido. Eso demuestra el compromiso del equipo, de los chicos, de respaldar al técnico y hacer lo que él quería".

Por último, Da Silva sostuvo: "Había que contagiar de ese lado, que los chicos nos contagien a los más grandes esa hambre de querer llevarse todo por delante y esa mezcla hizo bien dentro de la cancha".