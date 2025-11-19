Figura de Primera B sueña con volver a la U: "Jugar ahí es algo distinto"

Futbol, Deportes Copiapo vs Universidad de Concepcion. Fecha 30, Liga de Ascenso 2025. Los jugadores de Universidad de Concepcion, centro, celebran el triunfo y la Liga de Ascenso contra Deportes Copiapo durante el partido de primera division B disputado - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 19 Nov. (ATON) -

Bastián Ubal fue uno de las destacados jugadores de Universidad de Concepción, flamante campeón del torneo del ascenso, y no escondió su deseo de volver al cuadro azul, elenco en el que se formó.

Universidad de Concepción regresará en 2026 a la máxima categoría del fútbol chileno, luego de consagrarse campeón de la Primera B y conseguir el anhelado ascenso.

Una de las figuras en la campaña del cuadro penquista fue el defensa Bastián Ubal, quien no escondió su deseo de volver a Universidad de Chile, el equipo que lo formó.

Sobre su paso por los azules, reconoció en conversación con AS que "son recuerdos muy bonitos. De hecho, el otro día empecé a recordar todo lo que viví en la U desde que llegué a los nueve años. Estar desde chico en el club, después subir a los 16 o 17 años al plantel, recordaba también a todos los técnicos que tuve, mi debut en Libertadores y los momentos difíciles que pasé".

"Siempre miro con ansias la opción de volver al club de mis amores, como siempre lo he dicho. Lo hablaba con Osvaldo (González) el otro día, que jugar en la U es algo distinto, todos sueñan con jugar en un equipo grande de Chile, así que tengo la motivación para volver pronto. Ahora soy un jugador más maduro y gracias a Dios he conseguido dar algunos pasos importantes en mi carrera", añadió.

Además, agregó: "Yo siempre he sido realista y muy autocrítico. Me encantaría dar ese paso de volver a la U y de seguir creciendo. Siento que lo he hecho en todo este tiempo, desde que me fui a préstamo al Chago , después me tocó volver a la U y luego salir a Barnechea".

Por último, Ubal sostuvo: "Ahora volví a crecer gracias a la U. de Conce y soy un jugador más preparado, con más herramientas para poder competir. Pero como siempre digo, voy paso a paso. Si las cosas se dan es porque es para uno, y si no, hay que seguir luchando y logrando cosas en el camino".