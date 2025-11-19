Figura de Rangers por expulsión ante San Marcos: "Estoy destruido"

Futbol, Rangers vs San Marcos de Arica Cuartos de Liguilla de ascenso 2025 El jugador de Rangers Mathias Sandoval es fotografiado durante el partido contra San Marcos de Arica disputado en el estadio Ivan Azocar Bernales,Talca Chile. 18/11/2025 Jose - JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Santiago 19 Nov. (ATON) -

El argentino Matías Sandoval recibió tarjeta roja a los 23 minutos, lo que condicionó al cuadro rojinegro, que cayó sorpresivamente en Talca ante San Marcos de Arica, por el inicio de la liguilla de Primera B.

El martes arrancó la liguilla de la Primera B, donde uno de los partidos atractivos fue el triunfo de San Marcos de Arica por 2-0 como visita frente a Rangers en el estadio Fiscal de Talca.

El cotejo estuvo marcado por la temprana expulsión del argentino Matías Sandoval en el cuadro rojinegro, a los 23 minutos, lo cual fue clave para que los nortinos dieran el batacazo.

Tras el cotejo, el jugador trasandino rompió en llanto al expresar a Pasión por los Deportes: "Estoy muy mal. Les pido perdón a todos. No soy un jugador así".

"Fue una jugada rápida, quiero poner el cuerpo adelante y se vio otra cosa. La jugada me impulso a poner el brazo y le pegue sin querer. Me voy destruido a mi casa. No lo puedo entender. Confío plenamente en mis compañeros. Hoy me responsabilizo por lo que pasó y de los errores se aprenden", añadió.

Consignar que el partido de vuelta entre San Marcos y Rangers se disputará este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Carlos Dittborn de Arica.