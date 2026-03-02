Figura de la UC y cancha del Nelson Oyarzún:"Estaba muy mala, no se podía jugar"

Futbol, Nublense vs Universidad Catolica Quinta fecha, campeonato Nacional Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri es fotografiado celebrando haber convertido el gol durante el partido de primera division disputado en - JOSE ROBLES/SANTIAGO 2026 via PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

El delantero Justo Giani cuestionó el estado del campo del reducto chillanejo, pese a la victoria de los cruzados ante Ñublense por el Campeonato Nacional.

Universidad Católica derrotó a Ñublense por 2-1 en su visita al estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por el cierre de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Pero a pesar de la victoria, Justo Giani, una de las figuras del cuadro cruzado, no quedó nada de conforme con el estado de la cancha del reducto chillanejo.

"Fue un partido difícil. La cancha estaba muy mala, no se podía jugar. Fue un partido duro, se jugó poco, son de esos partidos que tienes que ganar", cuestionó el delantero.

Además, sobre el increíble gol que perdió sin arquero, sostuvo: "Erré uno increíble, no sé si estaba offside, el defensor me la sacó con la rodilla".

Por último, sobre el momento del conjunto de la franja, Giani comentó: "El grupo está bien, estamos pensando en O'Higgins, yendo paso a paso".