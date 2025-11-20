Figura de Wanderers y empate ante Cobreloa: "Sensaciones amargas, los sometimos"

Futbol, Santiago Wanderers vs Cobreloa. Liguilla de asceso 2025. El jugador de Santiago Wanderers Ethan Espinoza, izquierda, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Cobreloa durante un partido de la liguilla de ascenso a la primera division - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

Ethan Espinoza lamentó que el cuadro caturro resignara una igualdad y no lograra sacar ventaja ante los loínos en la llave por la liguilla de ascenso en la Primera B.

Santiago Eanderers resignó un empate 2 frente a Cobreloa en Valparaíso, por la ida de los cuartos de final de la liguilla de Ascenso de la Primera B, por lo que la llave se resolverá el domingo en Calama.

Ethan Espinoza, una de las figuras del cuadro caturro y autor de la apertura del marcador, lamentó la igualdad y el hecho de no lograr sacar ventaja ante los loínos.

"Sensaciones amargas, salimos a buscarlo, los sometimos. Nos pusimos adelante en el marcador y no supimos mantenerlo, Pero hay que seguir y tratar de ir a ganar a Calama", expresó en conversación con TNT Sports.

"Jugar allá es muy difícil, lo vimos al jugar hace tres partidos. Pero estamos preparados para dar vuelta la página. Quedan pocos días para el domingo", añadió.

Eso sí, manifestó su gratitud con los fanáticos del elenco porteño: "Siempre darles las gracias a los hinchas. Fue una noche muy bonita, con muy buen público y buen ambiente. No pudimos sacarlo adelante, pero haremos todo lo posible por ganar el domingo".

Consignar que la revancha entre Cobreloa y Santiago Wanderers está programada para las 18:00 horas de este domingo en el estadio Zorros del Desierto.