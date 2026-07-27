La U se fijó en un arquero campeón en Argentina para competir con Castellón

Archivo - Chile.- Refuerzo de la U para el segundo semestre no habría pasado los exámenes médicos - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El elenco laico tendría en carpeta a un guardameta del vigente monarca del fútbol trasandino de cara al segundo semestre.

Tras abrochar la llegada de Gonzalo Reyna y a la espera de que se resuelva la situación médica de Valentín Gauthier, Universidad de Chile tendría en carpeta a su posible tercer refuerzo para el segundo semestre.

Se trata del uruguayo Thiago Cardozo, portero de 29 años que milita en Belgrano de Córdoba, vigente campeón del torneo de Apertura en Argentina, y que llegaría para pelearle el puesto a Gabriel Castellón.

"La Universidad de Chile quiere llevarse ya a Thiago Cardozo, el arquero tiene contrato con Belgrano. Los Cordobeses ya no tienen claúsula de compra como tenían en junio y no pueden hacer uso de la opción que pide Unión (de Santa Fe). México y Brasil podrían ser otros mercados", detalló el periodista Sebastián Giovanelli en su cuenta de X.

El guardameta, quien registró pasos por las series menores de la selección charrúa, disputó 22 encuentros en durante la primera parte del año, con un saldo de 18 goles encajados y once vallas invictas.