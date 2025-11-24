"Fin de ciclo": en Argentina ya colocan a Paulo Díaz fuera de River Plate

Futbol, Universidad de Chile vs River Plate Desafio Trasandino 2025. El jugador de River Plate Paulo Diaz es fotografiado durante el partido amistoso disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, Chile. 17/01/2025 MarcoÊVazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT
Santiago 24 Nov. (ATON) -
Por segundo partido consecutivo, el defensa chileno no fue convocado por el técnico Marcelo Gallardo para el duelo de este lunes ante Racing de Avellaneda.
Paulo Díaz parece tener los días contado en River Plate. El defensa chileno confirmó su mal momento en el cuadro "millonario", donde está "cortado" por el técnico Marcelo Gallardo, pues nuevamente no fue convocado para el partido de este lunes ante Racing de Avellaneda, por los playoffs del Torneo de Clausura 2025.
Pese a que el zaguero nacional tiene contrato con el conjunto "banda sangre" hasta el 31 de diciembre del 2027, la decisión del entrenador ratifica que el jugador no está en sus planes.
De hecho, el periodista partidario Renzo Pantich que este ya es el "Fin de Ciclo" del futbolista criollo en el elenco bonaerense.
Además, hay que consignar que hace semanas desde suelo trasandino advirtieron que "Gallardo evidentemente no lo vio con ganas de recuperar su puesto".