Finalmente Garin ingresó al main draw de Madrid como lucky loser

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile celebra el punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

Este miércoles se confirmó la baja del neerlandés Botic Van de Zandschulp, por lo que el chileno lo reemplazará en el cuadro principal y debutará este jueves.

Hasta el martes, Cristian Garin (85° del ranking ATP) estaba fuera del cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. El tenista chileno no logró superar la qualy al caer de manera dolorosa en la última ronda ante el estadounidense Martin Damm (126°), y después perdió de manera increíble el sorteo de lucky loser (perdedor afortunado), por lo que necesitaba otra baja para poder decir presente en el main draw.

Y la tercera fue la vencida para "Gago". Es que este miércoles se confirmó la marginación del neerlandés Botic Van de Zandschulp, por lo el nacional lo reemplazará y enfrentará en primera ronda al belga Alexander Blockx (69°) este jueves en horario por confirmar.

El cotejo asoma duro para el nacido en Arica, porque el europeo vive el mejor momento de su carrera y hace semanas alcanzó los octavos de final del masters 1000 de Montecarlo viniendo desde la qualy. En el camino derribó a un top 15 como es el italiano Flavio Cobolli (13°). Al belga ya lo derrotó el año pasado en la polémica serie de Copa Davis.

En caso de vencer en el estreno, Garin avanzará a segunda ronda, donde espera el estadounidense Brnadon Nakashima (32°), quien quedó libre en primera fas ene su condición de 28° cabeza de serie.

Consignar que este miércoles hará su debut Alejandro Tabilo (43°), cuando enfrente en el último turno del court 3 al francés Valentin Royer (72°).