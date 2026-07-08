Finalmente la Intercontinental entre el Madrid y Wanderers se jugará en España

Futbol, Santiago Wanderers, Campeon Copa de Libertadores Sub 20 El equipo de Santiago Wanderers reacciona durante las celebraciones de Campeon Copa de Libertadores Sub 20 en el Estadio Elias Figueroa, de la comuna de Valparaiso, Chile. 24/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

Pese a los esfuerzos del cuadro caturro por llevar el duelo a Valparaíso, la definición entre merengues y caturros no se desarrollará en Chile.

Durísimo golpe para Santiago Wanderers. Es que pese a que el presidente del cuadro caturro, Reinaldo Sánchez, daba casi por hecho que el duelo ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20 se disputaría en Valparaíso, finalmente no será así.

Este miércoles la cuenta oficial de la Copa Libertadores Sub 20, en conjunto con la Conmebol y el conjunto porteño, oficializó la sede y fecha para el partido.

Finalmente, el decisivo cotejo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, del elenco mernegue, el próximo 19 de septiembre a las 7:30 horas chilena.

"La elección del Santiago Bernabéu mantiene la tradición de llevar este certamen a escenarios históricos del fútbol mundial. En sus ediciones anteriores, la competencia se disputó en el Estadio Centenario, en Montevideo; Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires y, en dos ocasiones, el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, consolidando el prestigio del torneo", publicó la Conmebol en su sitio web oficial.

Consignar que Santiago Wanderers disputará la Intercontinental en si calidad de campeón de la Copa Libertadores Sub 20, donde derrotó a Flamengo de Brasil mediante lanzamientos penales. En tanto, el Real Madrid lo hará como monarca de la UEFA Youth League, donde se impuso al Brujas de Bélgica.