Finalmente no habrá duelo chileno entre Garin y Tabilo en el main draw de Roma

Tenis, Juan Cerundolo vs Crisitan Garin El tenista Crisitan Garin de Chile celebrates el triunfo contra de Juan Cerundolo de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 24/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 5 May. (ATON) -

Tras superar la qualy, "Gago" podía enfrentar a su compatriota, quien había sido emparejado en primera ronda del cuadro principal con un jugador proveniente de las clasificaciones. Sin embargo, el sorteo los puso en diferentes sectores del Masters 1000 italiano.

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Cristian Garin (104°) serán los únicos chilenos presentes en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma. Mientras "Jano" ingresó de manera directa, "Gago" lo hizo tras superar este martes la qualy, etapa clasificatoria que no pudo pasar Tomás Barrios (134°).

Los nacionales estaban a la espera de que culminara la qualy para conocer a sus rivales en el main draw y saber si es que tendrían que enfrentarse entre sí, debido a que el zurdo nacido en Canadá había sido emparejado con un jugador proveniente de las clasificaciones. Y finalmente no habrá duelo chileno.

Es que el sorteo determinó que el "Tanque" enfrente en el estreno al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°). Con el trasandino ya se midió este año, en febrero pasado, cuando lo derrotó en primera ronda del ATP 250 de Santiago en un duro partido por

En caso de superar el escollo, en segunda ronda lo esperaría el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien quedó libre en primera en su condición de 21° cabeza de serie.

En tanto, Tabilo tendrá un duro escollo, debido a que tendrá que chocar con el experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), quien fue 10 del planeta en 2017 y con el que ha perdido los dos enfrentamientos previos (en fase de grupos de la ATP Cup 2022 y el año pasado en el Challenger de Olbia). Si es vence al gijonés por primera vez, en segunda aparece el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

Los chilenos están a la espera de que se confirme la programación de este miércoles para saber quién saltará a la cancha (van por diferentes lados del cuadro).