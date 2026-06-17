La fórmula que evalúan en Colo Colo para fichar a Luciano Cabral

Archivo - Futbol, Universidad de Chile vs Independiente. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El jugador de Independiente Luciano Cabral es fotografiado durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de C - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Para hacerse con los servicios del chileno que milita en Independiente de Avellaneda, la dirigencia del Cacique planea ofrecer el pase de un volante con paso irregular por el club.

Siguen los rumores sobre posibles refuerzos para el segundo semestre de Colo Colo, elenco que cerró la primera rueda del Campeonato Nacional como sólido líder con una amplia ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza para llegar al estadio Monumental es el del mediocampista nacional Luciano Cabral, quien perdió protagonismo en Independiente de Avellaneda.

Según radio Cooperativa, el cuadro popular trabaja en una fórmula para hacerse con los servicios del chileno-argentino y que implicaría al volante Claudio Aquino, cuestionado por su opaco rendimiento en el club.

En concreto, los albos propondrían con un intercambio, situación que estaría siendo analizada por la directiva del Rey de Copas.

Aquino arribó en 2025 al conjunto de Macul tras una campaña consagratoria con Vélez Sarsfield, pero nunca logró adueñarse del puesto. Además, este año ha lidiado con lesiones que le han restado continuidad, disputando 711 minutos en 15 partidos, contribuyendo con dos goles y cuatro asistencias.

Cabral, en tanto, tampoco ha podido ganarse un lugar como indiscutido en el Rojo desde que llegó en enero del año pasado, situación que se profundizó en 2026, con apenas 338 minutos en diez cotejos, dejando un saldo de dos anotaciones.