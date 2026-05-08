Fossati destruyó a la U tras frustrada negociación:"Trataron de desprestigiarme"

Archivo - Chile.- Aseguran que Jorge Fossati tenía todo listo para ser nuevo DT de la U, pero... - JOEL ALONZO/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico uruguayo recordó cuando fue la primera opción para reemplazar a Francisco Meneghini en la banca del cuadro azul. El charrúa no se guardó nada.

Cuando Universidad de Chile desvinculó a Francisco Meneghini como entrenador por el mal inicio de temporada 2026, se hablaba de que el uruguayo Jorge Fossati podría ser el reemplazante de "Paqui". Sin embargo, la llegada del charrúa no se concretó y finalmente los azules se inclinaron por Fernando Gago.

Y a pesar de que ya han pasado meses desde que se derrumbara su opción, Fossati recordó la situación y no se guardó nada, pues destruyó al conjunto estudiantil.

"En la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva. Cuando él me nombró la palabra, porque yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética. Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar. Y él me dijo que sí, que por eso habían empezado, como fue que me dijo, una ronda de entrevistas. Y bueno, será que tengo muchos años. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije , expresó en conversación con La Tercera.

"Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a esto, yo siempre creo lo mismo, para que las cosas lleguen a buen puerto. Esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás", añadió.

Además, agregó: "Lamentablemente, después salieron cosas tergiversadas, como que yo había dicho que cualquier problema que tuviera con los directivos lo haría público. Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú. ¿Cómo voy a decir yo que si tengo algún problema con algún directivo lo voy a decir públicamente? Una cosa que no sé de dónde salió y no sé qué otras cosas salieron que no me acuerdo, pero cosas tergiversadas, eso fue lo que no me gustó".

Pero no quedó ahí y sostuvo: "si de alguna manera si yo accedí a la entrevista con él, a la llamada del gerente, es porque consideró que era una propuesta que yo debía escuchar con mucha atención. La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba, si no, no lo hubiera escuchado. Pero bueno, lamentablemente no sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses".

Por último, Fossati disparó contra la U: Hay empresarios que patean para cualquier lado, y hay prensa que repite cualquier cosa. Algunos porque no les importa si están diciendo lo que corresponde o no, y otros porque simplemente hacen mandado y no quiero ser más explícito. Entonces, qué sé yo, serán otros intereses que trataron de desprestigiarme públicamente. Lo lamento, porque la verdad que era algo que me entusiasmaba".