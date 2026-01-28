Francisco Meneghini mandó aviso a Marcelo Morales previo a su fichaje en la U

Futbol, Presentacion del entrenador Francisco Meneghini. Francisco Meneghini es presentado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul, Santiago, Chile. 30/12/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of the - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 28 Ene. (ATON) -

El técnico del cuadro azul se refirió al estado físico del lateral izquierdo, quien sellaría en las próximas horas su regreso al conjunto estudiantil.

El fichaje de Marcelo Morales en Universidad de Chile es inminente. El lateral izquierdo aterrizó en Chile para sellar en las próximas horas su regreso al cuadro azul, cedido por el New York Red Bulls de Estados Unidos.

En ese sentido, Francisco Meneghini, técnico del conjunto estudiantil, se refirió al retorno del carrilero y le mandó una potente advertencia sobre su estado físico.

"Ya cuando llegue estará el preparador físico hinchándole ahí un poquito, como lo hace con todos", expresó en tono de broma el entrenador argentino en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Queremos que se sume, ya hablé con él, principalmente porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en la U, demostró que más allá de que quiere mucho el equipo, es un buen jugador y puede jugar", añadió.

Además, "Paqui" se refirió a los dichos de Marcelo Díaz, quien manifestó que no le gusta que los jugadores que salen al extranjero vuelvan: "Cada carrera y cada jugador es individual. Hay ejemplos de jugadores que quizás se van, vuelven y encuentran otra vez el impulso para volver a salir".