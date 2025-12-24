Francisco Meneghini pretendería a un ex Colo Colo para su U 2026

Chile.- O'Higgins oficializó salida de un Meneghini que podría arribar a la U - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

El técnico argentino será el inminente nuevo entrenador de los azules y buscaría el fichaje de un jugador al que dirigió y destacó en esta temporada en O'Higgins.

A menos que ocurra un problema de última hora, Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile de cara a la siguiente temporada para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Por eso, ya se habla de los posibles refuerzos que pediría el ahora ex técnico de O'Higgins en su arribo al cuadro azul, y uno de ellos sería precisamente un pupilo que tuvo en el conjunto celeste.

Según dio a conocer el relator rancagüino Javier Limardo, "Paqui" pretende el fichaje de Luis Pavez, lateral izquierdo que realizó una destacada campaña en el Capo de Provincia en este 2025.

Pavez finalizó contrato con el elenco de la Sexta Región y de momento no ha renovado su vínculo, por lo que la U se podría llevar gratis a una de las figuras del certamen.

Eso sí, esta opción no gusta mucho a un sector de la hinchada del conjunto estudiantil, debido a que el lateral es formado como jugador en Colo Colo e, incluso, fue campeón con el Cacique en 2014. Tras su salida de los albos, defendió al Cádiz, Santiago Wanderes, Juárez y Unión Española, antes de llegar a O'Higgins.